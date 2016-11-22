Всеукраїнська екологічна ліга розкритикувала роботу Мінприроди

"Ми взяли зріз лише за останні два роки, коли абсолютно помітно, як у лісосмугах, у прибережній зоні, просто у передмісті лежать тонн небезпечних відходів. І це лише ті факти, які оприлюднені, а скільки зараз залишиться під снігом цих звалищ.

І це означає, що повна безконтрольність існує у цій галузі. Міністерство штампує ліцензії і ніхто не перевіряв їх до цього моменту. Лише потрібно було звернення народного депутата, щоб запрацювала ця перевірка", - зазначила вона.

Т.Тимочко також наголосила, що частина підприємств, попри наявність проти них кримінальних проваджень, отримали в Мінприроди нові безстрокові ліцензії на подальшу діяльність.

"Міністерство зобов’язано при видачі безстрокової ліцензії виїхати на місце і перевірити як працюють ці підприємства. Однак воно цього не зробило. Можна лише уявити ціну цього питання для Міністерства, але ціна для України - це природа і наші життя", - підкреслила Т.Тимочко.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.