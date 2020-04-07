Всемирный день здоровья: врач дала советы, как оставаться здоровым весной и на карантине

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Состояние нашего здоровья и самочувствия во многом зависят от питания и физической активности. Чтобы не иметь проблем со здоровьем весной и на карантине надо питаться сбалансировано и ежедневно делать физические упражнения. Этими правилами врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась с читателями УНН.

Врач напомнила, что от питания зависит состояние нашего здоровья, сопротивляемость организма к заболеваниям независимо от нашей наследственности, нашего возраста, образа жизни. Питание должно быть сбалансированным.

"Это означает, что в нашем рационе, в определенном соотношении должны быть разные группы питательных веществ - белков, жиров и углеводов. Белки отвечают за построение всех клеток организма включая иммунные клетки, выработку интерферона. Они способствуют хорошему усвоению пищи, работе генов, синтезу гормонов. Белки в организме не накапливаются, поэтому желательно, чтобы они были во время каждого приема пищи. Жиры нужны для того, чтобы организм имел запас длительной энергии, а также необходимы для построения мембран клеток, от чего зависит ряд других функций в организме. Углеводы должны быть обязательно сложными, то есть такими, которые усваиваются медленно и долгое время нам дают энергию", - рассказывает она.

По словам Скиталинская, важно, чтобы в нашем рационе были продукты максимально естественного происхождения.

"Потому что продукты промышленной переработки, те, которых в природе не существует, то есть сладости, чипсы, сладкие воды, колбасы и т.п., содержат много соли, сахара, вредных жиров, консервантов. Систематическое употребление таких продуктов истощает резервы здоровья организма и вызывает многие заболевания", - добавляет врач-диетолог.

Для наглядности продуманны Тарелки здорового питания, которые схематично разделены на три сектора: овощи, фрукты, ягоды - их должно быть больше, второй - белки (яйца, молочные, нежирные мясные, рыба, бобовые, грибы), а третий - зерновые.

Но питание должно быть не только сбалансированным, но и разнообразным. Чем больше разных овощей, фруктов, вообще различных продуктов в нашем рационе, тем лучше.

"Лучшее питание традиционными продуктами адаптированными к ферментным системам организма в процессе эволюции. Для нас, это - морковь, капуста, свекла, картофель, зелень, орехи, семена, ягоды, фрукты, зерновые, яйца, нежирные виды мяса и рыбы", - сообщает Скиталинская.

Врач-диетолог отмечает, что весной сопротивляемость организма падает, потому что в рационе не хватает двух очень важных витаминов - жирорастворимого витамина D и водорастворимого витамина С.

"Витамин D попадает в организм двумя путями: первый - образуется или в коже под воздействием солнечных лучей, второй - из продуктов, такие как желток яиц, печень трески, сметана, сливочного масла, морская рыба, а также - из дополнительного приема витамина D. Витамин с (аскорбиновая кислота) в организме не синтезируется, его можно получить из недорогих продуктов, таких, как свежая и квашеная капуста, зелень петрушки, укропа, лука, смородины. Особенно много витамина С содержится в сухих ягодах шиповника, из которых можно приготовить поливитаминный настой", - советует она.

Скиталинская отмечает, что в период эпидемии витамин С очень важен, он выполняет защитную функцию.

"Он стимулирует образование иммунных клеток, синтез интерферона, который участвует в защите организма. Когда человек начинает болеть, дозу витамина С нужно увеличивать. Он способствует удалению ослабленных клеток, в которые, в первую очередь, может попадать вирус и там размножаться", - отмечает врач-диетолог.

Скиталинская акцентирует внимание на том, что в период повышенного риска вирусных заболеваний и, в частности, коронавируса нужно максимально убрать продукты из своего рациона, которые увеличивают риск инфицирования и способствуют воспалительным процессам, - это разнообразные конфеты, сладкие напитки, магазинная выпечка с использованием маргаринов и тд.

"Потому что большая дозу сахара способствует в организме системному воспалению. Она снижает сопротивляемость организма, ухудшает функционирование иммунных клеток, а также ухудшает реакцию иммунитета на вторжение чужеродного белка", - сообщает она.

Также надо убрать из рациона жареную и копченую пищу.

"Все продукты готовим так, чтобы они приносили максимальную пользу: варим, тушим, запекаем. В этот период в нашем рационе должно быть больше легкоусвояемого белка. Белок необходим для синтеза иммунных клеток. Доступным источником легкоусвояемого белка является куриный бульон, не жирный, не крепкий, в приблизительной пропорции - на три литра воды одно крылышко куриное. В такой бульон кладем различные овощи и варим овощные супы", - советует врач-диетолог.

Также, по ее словам, вторым важным компонентом является холестерин, который входит в состав клеточных оболочек, всех наших клеток.

"От содержания холестерина зависит способность организма пропускать вирусы. Если мы употребляем слишком много масла, то оболочка клетки становится более проницаемой для вирусов. Поэтому немножко холестерина должно быть. Продукты содержащие холестерин - это яйца, их желательно варить, чтобы был жидкий желток; жирная сметана; сливочное масло; кусочек сала", - добавляет она.

Кроме того, очень важным элементами в питании являются цинк, селен и каротиноиды.

"Цинк и селен способствуют образованию клеток иммунной системы. Каротиноиды защищают клетки дыхательных путей от проникновения вируса, повреждений и раздражений. Каротиноидами богаты желтые, зеленые, оранжевые овощи и фрукты: морковь, тыква, качественная томатная паста, петрушка, красный перец, абрикосы, облепиха", - рассказывает Скиталинская.

В период повышенного риска вирусных заболеваний, по словам врача-диетолога, важно быть более физически активным, но не перенапрягаться.

"Физические упражнения также стимулируют образование иммунных клеток, поэтому 30 минут для занятий всегда нужно найти, а вот чрезмерные физические занятия, такие, как длительная тренировка с тяжелым весом или длительный бег, истощают иммунную систему. Очень важно много спать, так как во время сна образуется важный гормон мелатонин, который не только восстанавливает и оздоравливает все клетки тела во время сна, но, по последним данным, уменьшает количество АСЕ-2 рецепторов на поверхности эпителия дыхательных путей, через которые вирус попадает в клетку", - заключает она.

Напомним, тренер Зеленского подчеркнул важность адекватных физических нагрузок во время карантина.

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