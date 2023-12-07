7 декабря: Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации
Киев • УНН
7 декабря отмечается Всемирный день украинского платка. В Украине платок издавна считался оберегом и символом, свободы и любви. В этот день, в частности, проводятся мастер-классы и конкурсы на умение завязывать платок
Сегодня, седьмого декабря, отмечается Всемирный день украинского платка. Событие было основано в 2019 году по инициативе украинских диаспор, в частности, в США, Канаде и Испании, пишет УНН.
В Украине платок издавна считался оберегом и символом, свободы и любви.
Цель события - популяризация украинского платка в мире. В этот день проводятся мастер-классы и конкурсы на умение завязывать платок. Ведь только в Украине существует несколько десятков техник завязывания.
В 1944 году в Чикаго представители 52 стран мира подписали Конвенцию о международной гражданской авиации. Через 50 лет возникла идея именно в этот день отмечать Международный гражданской авиации. А еще через два года, в 1996 году, это событие официально было установлено на уровне ООН.
Первый в истории пассажирский коммерческий авиарейс состоялся в 1914 году. Его организовал во Флориде бизнесмен Персиваль Фензлер. Пассажиров перевозили на гидросамолете, который сконструировал Гленн Кертисс.
Правда, на борту этого самолета помещался всего лишь один пассажир. Фензлер даже организовал авиакомпанию, которая за четыре месяца своего существования перевезла 1200 пассажиров по рейсу "Сент-Питерсберг-Тампа".
Билет стоил 10 долларов.
На данный момент самолеты гражданской авиации ежегодно перевозят около 4 миллиардов пассажиров. Эта отрасль в мире обеспечивает 65,5 миллиона рабочих мест и 3,6% мировой экономической деятельности.
В Украине сегодня с 2000 года отмечается День местного самоуправления. Именно в этот день еще в 1990 году был принят Закон о местном самоуправлении.
В 1997 году Украина присоединилась к Европейской хартии местного самоуправления.
В этом году седьмого декабря у евреев начинается Ханука, которая продлится до 15 декабря.
Ханука появилась еще во 2 веке до н.э. в память об освобождении и очищении Храма после победы Хашмонеев (Маккавеев) в восстании против царя Антиоха IV. Когда большинство евреев предали свою веру, небольшая группа преданных людей спасли Храм и вернули своих братьев к Всевышнему, к вере прародителей.
Существует особый обычай: разжигание свечей в ханукии (светильник) в течение всех восьми дней по принятому порядку и способу зажигания и местом установки светильника.
По церковному православному календарю сегодня День памяти святителя Амвросия.
Человек жил в 4-м веке, был состоятельным, занимался политической деятельностью. Но при этом, был благочестивым христианином.
Получил сан епископа. За свою веру в Господа имел дар исцеления и чудотворения.
Именины 7 декабря празднуют Антон, Михаил, Павел.
7 декабря: Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации
7 декабря отмечается Всемирный день украинского платка. В Украине платок издавна считался оберегом и символом, свободы и любви. В этот день, в частности, проводятся мастер-классы и конкурсы на умение завязывать платок
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