Вселенский патриарх подтвердил, что Томос украинской церкви дадут на Сочельник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Томос новой украинской Поместной православной церкви торжественно вручать в Сочельник, 6 января. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Впервые появляется церковь, освященная Вселенским Престолом, и в ночь на воскресенье новую церковь своим специальным коммюнике признал вселенский патриархат. Томос, и только это подтвердил его Святейшество, торжественно вручат на наш Сочельник", - сказал он.
Это будет самое примечательное Рождество в истории Украины, подчеркнул Президент.
Вперше в Україні постає Церква, освячена вселенським престолом. У ніч проти неділі, за кілька годин після завершення собору нову церкву спеціальним комюніке визнав Вселенський Патріархат.Томос урочисто вручатимуть на наш Святвечір. І це буде найпримітніше Різдво в історії України— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 грудня 2018 р.