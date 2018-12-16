Вселенский патриарх подтвердил, что Томос украинской церкви дадут на Сочельник

"Впервые появляется церковь, освященная Вселенским Престолом, и в ночь на воскресенье новую церковь своим специальным коммюнике признал вселенский патриархат. Томос, и только это подтвердил его Святейшество, торжественно вручат на наш Сочельник", - сказал он.

Это будет самое примечательное Рождество в истории Украины, подчеркнул Президент.

Вперше в Україні постає Церква, освячена вселенським престолом. У ніч проти неділі, за кілька годин після завершення собору нову церкву спеціальним комюніке визнав Вселенський Патріархат.Томос урочисто вручатимуть на наш Святвечір. І це буде найпримітніше Різдво в історії України