Вселенський патріарх підтвердив, що Томос українській церкві дадуть на Святвечір
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Томос нової української Помісної православної церкви урочисто вручатимуть на Святвечір, 6 січня. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Вперше постає церква, освячена Вселенським Престолом, і в ніч проти неділі нову церкву своїм спеціальним комюніке визнав вселенський патріархат. Томос, і щойно це підтвердив його Всесвятість, урочисто вручатимуть на наш Святвечір”, — сказав він.
Це буде найпримітніше Різдво в історії України, наголосив Президент.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія. На голосуванні за предстоятеля нової автокефальної помісної Православної церкви України він здобув перемогу над митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном з відривом у 20 голосів.
Як повідомляв УНН, Константинопольський патріарх Варфоломій має намір вручити 6 січня томос (указ) про автокефалію предстоятелю Автокефальної Помісної Православної церкви України митрополиту Епіфанию.
Вперше в Україні постає Церква, освячена вселенським престолом. У ніч проти неділі, за кілька годин після завершення собору нову церкву спеціальним комюніке визнав Вселенський Патріархат.Томос урочисто вручатимуть на наш Святвечір. І це буде найпримітніше Різдво в історії України— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 грудня 2018 р.