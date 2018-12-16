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Вселенский патриарх официально пригласил митрополита Епифания для вручения томоса

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного Предстоятеля Православной церкви в Украине, митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания в Стамбул для вручения томоса, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.

Вселенский патриарх официально пригласил митрополита Епифания для вручения томоса

В коммюнике секретариата Константинопольского патриарха сообщается: “С божьей славой, радостью и удовольствием, Вселенский патриархат объявляет об успешном завершении работы Объединительного собора образованием новой православной автокефальной церкви в Украине”.

Добавляется, что митрополит Епифаний связался с Варфоломеем после того, как Объединительный собор избрал его предстоятелем единой Украинской церкви. Он выразил свое уважение и “попросил благословения матери-церкви на осуществление служения”, говорится в сообщении.

В ответ Варфоломей пригласил Епифания на Фанар (резиденция Вселенского патриарха — ред.), чтобы провести совместную службу в честь праздника Богоявления (6 января).

Как ранее стало известно, патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви в Украине 6 января.

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