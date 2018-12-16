Вселенський патріарх офіційно запросив митрополита Епіфанія для вручення томосу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви в Україні, митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія до Стамбула для вручення томосу, інформує УНН з посиланням на прес-службу Вселенського патріархату.
У комюніке секретаріату Константинопольського патріарха повідомляється: “З божою славою, великою радістю та задоволенням, Вселенський патріархат оголошує про успішне завершення роботи Об’єднавчого собору заснуванням нової православної автокефальної церкви в Україні”.
Додається, що митрополит Епіфаній зв’язався з Варфоломієм після того, як Об’єднавчий собор обрав його предстоятелем єдиної Української церкви. Він висловив свою повагу і “попросив благословення Матері-церкви на здійснення служіння”, йдеться у повідомленні.
У відповідь Варфоломій запросив Епіфанія на Фанар (резиденція Вселенського патріарха — ред.), аби провести спільну службу на честь свята Богоявлення (6 січня).
Як раніше стало відомо, патріарх Варфоломій вручить томос про автокефалію предстоятелю Православної церкви в Україні 6 січня.