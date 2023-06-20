"Все в порядке": член экипажа пропавшей туристической подводной лодки вышел на связь

Детали

Член экипажа пропавшей экспедиционной подводной лодки "Титаник" с пятью людьми на борту, ирландский исследователь Рори Голден, обратился к социальным сетям, чтобы заверить своих друзей и семью в том, что с ним все в порядке.

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"Со мной все в порядке. Мы все сосредоточены здесь, на борту, на наших друзьях. Я очень хочу поблагодарить всех, кто пытался прислать мне сообщения и написать в WhatsApp. Мы имеем ситуацию, которая сейчас является частью большой поисково-спасательной операции, которую проводят ведущие агентства. Именно на этом сейчас сосредоточено наше внимание. Реакция и предложения помощи со всего мира действительно поражают, и только показывают настоящую доброту людей в такое время", - сообщил он.

Голден был первым ирландским дайвером, посетившим затонувший "Титаник" в 2000 году и уже в пятый раз посещает место катастрофы.

Дополнение

Связь с небольшой подлодкой была потеряна примерно через час и 45 минут после погружения, сообщила береговая охрана США. Подводная лодка Titan компании OceanGate, размером с грузовик, которая вмещает пять человек и обычно погружается с четырехдневным аварийным запасом кислорода. Сейчас осталось кислорода на срок от 70 до полных 96 часов.

Правительственные учреждения, военно-морские силы США и Канады, а также коммерческие глубоководные фирмы помогают спасательной операции, сообщили официальные лица.

Среди тех, кто находится на пропавшей подлодке - 58-летний британский бизнесмен-миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг. Стоимость восьмидневного путешествия, включающего погружение к затонувшему судну на глубину 3800 м, составляет 250 000 долларов.

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