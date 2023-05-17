Вперше показали унікальні кадри затонулого "Титаніка" у повному масштабі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Цифрове сканування у повнорозмірному форматі затонулого лайнера "Титанік", який наразі знаходитись на глибині 3800 метрів в Атлантичному океані, дало змогу побачити 3D-зображення всього корабля. Про це пише BBC, передає УНН.
Деталі
Перше цифрове сканування "Титаніка" у повнорозмірному форматі було створено за допомогою глибоководного картографування. Це дало можливість створити унікальну 3D-реконструкцію всього корабля, що дозволяє побачити його у повному обсязі, з усіх сторін.
Очікується, що це допоможе дізнатись нові подробиці про аварію, яка сталась з лайнером у 1912 році. Тоді загинуло понад 1 500 людей, внаслідок зіткнення корабля з айсбергом під час його першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка.
Нове сканування має можливість фіксувати уламки лайнера у повному обсязі, при цьому демонструючи цілісний вигляд "Титаніка". Судно складається з двох частин: носова і кормова частини, які знаходяться на відстані 800 метрів один від одного. Також, при цьому, судно оточує велика кількість уламків.
Сканування було проведено влітку 2022 року компанією Magellan Ltd, яка займається глибоководним картографуванням, та Atlantic Productions, яка знімає документальний фільм про цей проєкт.
Підводні апарати, якими дистанційно керувала команда на борту спеціалізованого судна, провели понад 200 годин під водою, досліджуючи корабель. Прилади зробили понад 700 тисяч знімків з усіх можливих кутів, створивши точну 3D-реконструкцію.
Сканування демонструє масштаб корабля і деякі дрібні деталі, наприклад, такі як серійний номер на одному з гвинтів.
Попри те, що носова частина судна вкрита сталактитами іржі, її все ще можна одразу впізнати навіть через 100 років після затоплення. Зверху знаходиться палуба, а в ній отвір, який дозволяє зазирнути туди, де колись стояли великі сходи. А корма судна являє собою хаотичне нагромадження металу.
Нагадаємо
Титанік почали досліджувати з моменту виявлення його уламків у 1985 році. Але він є настільки великим, що в темряві камери можуть показати лише знімки корабля, що розкладається, але ніколи - його цілісність.