Вперше показали унікальні кадри затонулого "Титаніка" у повному масштабі

ukru
Ексклюзив
08:30 • 7923 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 18593 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 36560 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 284233 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 383112 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313098 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345938 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308714 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223642 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207090 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
85 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 33075 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 41007 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 40804 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 21976 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 39194 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 36655 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 403098 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 545707 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 578171 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 574935 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 3530 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 16725 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209488 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 383132 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178909 перегляди
Актуальне
Вперше показали унікальні кадри затонулого "Титаніка" у повному масштабі

Вперше показали унікальні кадри затонулого "Титаніка" у повному масштабі

Київ • УНН

 • 1922201 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Цифрове сканування у повнорозмірному форматі затонулого лайнера "Титанік", який наразі знаходитись на глибині 3800 метрів в Атлантичному океані, дало змогу побачити 3D-зображення всього корабля. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Перше цифрове сканування "Титаніка" у повнорозмірному форматі було створено за допомогою глибоководного картографування. Це дало можливість створити унікальну 3D-реконструкцію всього корабля, що дозволяє побачити його у повному обсязі, з усіх сторін.

Очікується, що це допоможе дізнатись нові подробиці про аварію, яка сталась з лайнером у 1912 році. Тоді загинуло понад 1 500 людей, внаслідок зіткнення корабля з айсбергом під час його першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка.

Нове сканування має можливість фіксувати уламки лайнера у повному обсязі, при цьому демонструючи цілісний вигляд "Титаніка". Судно складається з двох частин: носова і кормова частини, які знаходяться на відстані 800 метрів один від одного. Також, при цьому, судно оточує велика кількість уламків.

Сканування було проведено влітку 2022 року компанією Magellan Ltd, яка займається глибоководним картографуванням, та Atlantic Productions, яка знімає документальний фільм про цей проєкт.

Підводні апарати, якими дистанційно керувала команда на борту спеціалізованого судна, провели понад 200 годин під водою, досліджуючи корабель. Прилади зробили понад 700 тисяч знімків з усіх можливих кутів, створивши точну 3D-реконструкцію.

Сканування демонструє масштаб корабля і деякі дрібні деталі, наприклад, такі як серійний номер на одному з гвинтів.

Попри те, що носова частина судна вкрита сталактитами іржі, її все ще можна одразу впізнати навіть через 100 років після затоплення. Зверху знаходиться палуба, а в ній отвір, який дозволяє зазирнути туди, де колись стояли великі сходи. А корма судна являє собою хаотичне нагромадження металу.

Нагадаємо

Титанік почали досліджувати з моменту виявлення його уламків у 1985 році. Але він є настільки великим, що в темряві камери можуть показати лише знімки корабля, що розкладається, але ніколи - його цілісність.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73