Впервые показали уникальные кадры затонувшего "Титаника" в полном масштабе

Детали

Первое цифровое сканирование "Титаника" в полноразмерном формате было создано с помощью глубоководного картографирования. Это дало возможность создать уникальную 3D-реконструкцию всего корабля, что позволяет увидеть его в полном объеме, со всех сторон.

Ожидается, что это поможет узнать новые подробности об аварии, которая произошла с лайнером в 1912 году. Тогда погибло более 1 500 человек, в результате столкновения корабля с айсбергом во время его первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк.

Новое сканирование имеет возможность фиксировать обломки лайнера в полном объеме, при этом демонстрируя целостный вид "Титаника". Судно состоит из двух частей: носовая и кормовая части, которые находятся на расстоянии 800 метров друг от друга. Также, при этом, судно окружает большое количество обломков.

Сканирование было проведено летом 2022 года компанией Magellan Ltd, которая занимается глубоководным картографированием, и Atlantic Productions, которая снимает документальный фильм об этом проекте.

Подводные аппараты, которыми дистанционно управляла команда на борту специализированного судна, провели более 200 часов под водой, исследуя корабль. Приборы сделали более 700 тысяч снимков со всех возможных углов, создав точную 3D-реконструкцию.

Сканирование демонстрирует масштаб корабля и некоторые мелкие детали, например, такие, как серийный номер на одном из винтов.

Несмотря на то, что носовая часть судна покрыта сталактитами ржавчины, ее все еще можно сразу узнать даже через 100 лет после затопления. Сверху находится палуба, а в ней отверстие, которое позволяет заглянуть туда, где когда-то стояла большая лестница. А корма судна представляет собой хаотичное нагромождение металла.

Напомним

Титаник начали исследовать с момента обнаружения его обломков в 1985 году. Но он настолько велик, что в темноте камеры могут показать лишь снимки разлагающегося корабля, но никогда - его целостность.