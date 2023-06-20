"Все гаразд": член екіпажу зниклого туристичного підводного човна вийшов на зв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Член екіпажу зниклого туристичного підводного човна, який занурювався до місця загибелі "Титаніка" біля Ньюфаундленда, вийшов на зв'язок у соцмережі і запевнив, що з ним все гаразд, передає УНН з посиланням на The Irish Sun.
Деталі
Член екіпажу зниклого експедиційного підводного човна "Титанік" з п'ятьма людьми на борту, ірландський дослідник Рорі Голден, звернувся до соціальних мереж, щоб запевнити своїх друзів і сім'ю в тому, що з ним все гаразд.
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"Зі мною все гаразд. Ми всі зосереджені тут, на борту, на наших друзях. Я дуже хочу подякувати всім, хто намагався надіслати мені повідомлення і написати у WhatsApp. Ми маємо ситуацію, яка зараз є частиною великої пошуково-рятувальної операції, яку проводять провідні агентства. Саме на цьому зараз зосереджена наша увага. Реакція та пропозиції допомоги з усього світу справді вражають, і лише показують справжню доброту людей у такий час", - повідомив він.
Голден був першим ірландським дайвером, що відвідав затонулий "Титанік" у 2000 році і вже вп'яте відвідує місце катастрофи.
Доповнення
Зв'язок з невеликим підводним човном було втрачено приблизно через годину і 45 хвилин після занурення, повідомила берегова охорона США. Підводний човен Titan компанії OceanGate, розміром з вантажівку, який вміщує п'ять осіб і зазвичай занурюється з чотириденним аварійним запасом кисню. Наразі залишилось кисню на термін від 70 до повних 96 годин.
Урядові установи, військово-морські сили США і Канади, а також комерційні глибоководні фірми допомагають рятувальній операції, повідомили офіційні особи.
Серед тих, хто перебуває на зниклому підводному човні - 58-річний британський бізнесмен-мільярдер і дослідник Геміш Гардінг. Вартість восьмиденної подорожі, що включає занурення до затонулого судна на глибину 3800 м, становить 250 000 доларів.
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