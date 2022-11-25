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#Врятуйкінцівку: украинские медики презентовали программу по предотвращению инвалидизации украинцев

Киев • УНН

 • 1104908 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины презентовали Национальную программу #Врятуйкінцівку. Программа предусматривает проведение 15 000 операций, передает УНН.

Детали

По данным экспертов, война в Украине является войной травмированных конечностей. Основным средством ведения боя являются артиллерийские, ракетные и минометные обстрелы и в результате – тысячи раненых с огнестрельными и минно-взрывными травмами рук и ног. При качественном лечении и профессиональной реабилитации большинство раненых смогут вернуться к полноценной жизни.

С миссией остановить инвалидизацию украинцев, которая связана с травмами конечностей, полученных в результате войны, Международный благотворительный фонд “Здоровье украинского народа” при поддержке Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, Украинской ассоциации ортопедов-травматологов и Кафедры ортопедии и травматологии НУЗ Украины им. П. Л. Шупика объявляют о запуске Национальной программы #Врятуйкінцівку.

Цитата

"Сейчас у нас есть надежда, что благодаря программе "#Врятуйкінцівку" мы получим надлежащее материальное обеспечение для проведения операций. Благодаря новому механизму финансирования мы все деньги, которые были от бюджета на гражданских, направили для военнослужащих. Поэтому нам хватает практически для каждого раненого военнослужащего, каждый получает бесплатную медицинскую помощь, но страдают другие категории пациентов. Мы понимаем, что еще не конец войны и будет увеличиваться количество пострадавших, в том числе тяжелых травм. Если говорить о будущем, а программа эта не о настоящем, то понятно, что это для нас будет большая помощь. Сейчас нам помогают и фонды, и волонтерские организации, но это не системно. Мы не можем рассчитать, что будет через неделю, через две. Благодаря программе мы получим такое нужное прогнозирование, такую нужную помощь", – сообщил в комментарии корреспонденту УНН директор Института травматологии и ортопедии НАМН Украины Юрий Поляченко.

Украинские Национальные Новости

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