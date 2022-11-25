Врятуйкінцівку: українські медики презентували програму із запобігання інвалідизації українців

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За даними експертів, війна в Україні є війною травмованих кінцівок. Основним засобом ведення бою є артилерійські, ракетні та мінометні обстріли і як результат – тисячі поранених з вогнепальними та мінно-вибуховими травмами рук та ніг. При якісному лікуванні та професійній реабілітації більшість поранених зможуть повернутись до повноцінного життя.

З місією зупинити інвалідизацію українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих внаслідок війни, Міжнародний благодійний фонд “Здоров'я українського народу” за підтримки Інституту травматології та ортопедії НАМН України, Української асоціації ортопедів-травматологів та Кафедри ортопедії та травматології НУОЗ України ім. П. Л. Шупика оголошують про запуск Національної програми #Врятуйкінцівку.

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"Зараз у нас є надія, що завдяки програмі "#Врятуйкінцівку" ми отримаємо належне матеріальне забезпечення для проведення операцій. Завдяки новому механізму фінансування ми всі гроші, які були від бюджету на цивільних, направили для військовослужбовців. Тому нам вистачає практично для кожного пораненого військовослужбовця, кожен отримує безкоштовну медичну допомогу, але страждають інші категорії пацієнтів. Ми розуміємо, що ще не кінець війни і буде збільшуватись кількість постраждалих, в тому числі й важких травм. Якщо говорити про майбутнє, а програма ця не про сьогодення, зрозуміло, що це для нас буде велика допомога. Зараз нам допомагають і фонди, і волонтерські організації, але це не системно. Ми не можемо розрахувати, що буде через тиждень, через два. Завдяки програмі ми отримаємо таке потрібне прогнозування, таку потрібну допомогу", – повідомив у коментарі кореспонденту УНН директор Інституту травматології та ортопедії НАМН України Юрій Поляченко.