Врятуйкінцівку: українські медики презентували програму із запобігання інвалідизації українців

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44019 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 81691 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 112898 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 162533 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 186571 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 369872 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 225897 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194789 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 344842 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459416 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чернишов задекларував чотири квартири дружини, прикраси Cartier та свої доходи

31 березня, 19:03 • 17481 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 36257 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 33553 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 34529 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 27849 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 369890 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 344856 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 559825 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 689053 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 707402 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 82469 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 119163 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 203895 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 229516 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 222426 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

#Врятуйкінцівку: українські медики презентували програму із запобігання інвалідизації українців

#Врятуйкінцівку: українські медики презентували програму із запобігання інвалідизації українців

Київ • УНН

 • 1104908 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Інституті травматології та ортопедії НАМН України презентували Національну програму #Врятуйкінцівку. Програма передбачає проведення 15 000 операцій, передає УНН.

Деталі

За даними експертів, війна в Україні є війною травмованих кінцівок. Основним засобом ведення бою є артилерійські, ракетні та мінометні обстріли і як результат – тисячі поранених з вогнепальними та мінно-вибуховими травмами рук та ніг. При якісному лікуванні та професійній реабілітації більшість поранених зможуть повернутись до повноцінного життя.

З місією зупинити інвалідизацію українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих внаслідок війни, Міжнародний благодійний фонд “Здоров'я українського народу” за підтримки Інституту травматології та ортопедії НАМН України, Української асоціації ортопедів-травматологів та Кафедри ортопедії та травматології НУОЗ України ім. П. Л. Шупика оголошують про запуск Національної програми #Врятуйкінцівку.

Цитата

"Зараз у нас є надія, що завдяки програмі "#Врятуйкінцівку" ми отримаємо належне матеріальне забезпечення для проведення операцій. Завдяки новому механізму фінансування ми всі гроші, які були від бюджету на цивільних, направили для військовослужбовців. Тому нам вистачає практично для кожного пораненого військовослужбовця, кожен отримує безкоштовну медичну допомогу, але страждають інші категорії пацієнтів. Ми розуміємо, що ще не кінець війни і буде збільшуватись кількість постраждалих, в тому числі й важких травм. Якщо говорити про майбутнє, а програма ця не про сьогодення, зрозуміло, що це для нас буде велика допомога. Зараз нам допомагають і фонди, і волонтерські організації, але це не системно. Ми не можемо розрахувати, що буде через тиждень, через два. Завдяки програмі ми отримаємо таке потрібне прогнозування, таку потрібну допомогу", – повідомив у коментарі кореспонденту УНН директор Інституту травматології та ортопедії НАМН України Юрій Поляченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,961.30
Золото
$3,175.69
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,834.92