ВСП отстранил задержанного на взятке киевского судью от выполнения служебных обязанностей

"Высший совет правосудия постановил: ходатайство заместителя генерального управляющего САП Холодницкого Назара Ивановича удовлетворить - временно, до 24 июня, отстранить судью Голосеевского районного суда Новака Андрея Васильевича от правосудия", - говорится в постановлении ВРУ.



Как сообщал УНН, ВРУ дала разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержанного при получении взятки.

24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".

В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили незарегистрированный боевой пистолет.

Напомним, 25 апреля Соломенский районный суд Киева применил к Новака мера пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому во взяточничестве судьи Голосеевского районного суда Киева Новака, а также определил в качестве альтернативы залог в размере 120 тыс. грн. Судья залог внес и находится на свободе.