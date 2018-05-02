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ВРП відсторонила затриманого на хабарі київського суддю від виконання службових обов’ язків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Вища рада правосуддя відсторонила від виконання службових обов’ язків суддю Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака, затриманого на хабарі, передає кореспондент УНН.

ВРП відсторонила затриманого на хабарі київського суддю від виконання службових обов’ язків

"Вища рада правосуддя ухвалила: клопотання заступника генерального керівника САП Холодницького Назара Івановича задовольнити – тимчасово, до 24 червня, відсторонити суддю Голосіївського районного суду Новака Андрія Васильйовича від виконання правосуддя", - йдеться в ухвалі ВРП.

Як повідомляв УНН, ВРП надала дозвіл на арешт судді Голосіївського райсуду, затриманого на отриманні хабара.
24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.

Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.

У САП повідомили, що під час затримання у судді виявили незареєстрований бойовий пістолет.

Нагадаємо, 25 квітня Солом’янський районний суд Києва застосував до Новака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у хабарництві судді Голосіївського районного суду Києва Новака, а також визначив як альтернативу заставу у розмірі 120 тис. грн. Суддя заставу вніс і перебуває на волі.

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