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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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ВРП сегодня рассмотрит ходатайство об аресте пойманного на взятке столичного судьи

Киев • УНН

 • 7243 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Высший совет правосудия сегодня на внеочередном заседании рассмотрит ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание под стражей задержанного судьи Соломенского районного суда Киева. Об этом написала на своей странице в Facebook Оксана Лысенко, передает УНН.

ВРП сегодня рассмотрит ходатайство об аресте пойманного на взятке столичного судьи

"Сегодня в 15:00 состоится внеочередное заседание Высшего совета правосудия по рассмотрению представления заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей", - написала пресс-секретарь ВРУ.

Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".

Украинские Национальные Новости

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