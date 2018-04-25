ВРП сегодня рассмотрит ходатайство об аресте пойманного на взятке столичного судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Высший совет правосудия сегодня на внеочередном заседании рассмотрит ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание под стражей задержанного судьи Соломенского районного суда Киева. Об этом написала на своей странице в Facebook Оксана Лысенко, передает УНН.
"Сегодня в 15:00 состоится внеочередное заседание Высшего совета правосудия по рассмотрению представления заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей", - написала пресс-секретарь ВРУ.
Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.
Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".