ВРП сегодня рассмотрит ходатайство об аресте пойманного на взятке столичного судьи

"Сегодня в 15:00 состоится внеочередное заседание Высшего совета правосудия по рассмотрению представления заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей", - написала пресс-секретарь ВРУ.

Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".