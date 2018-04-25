ВРП сьогодні розгляне клопотання щодо арешту спійманого на хабарі столичного судді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вища рада правосуддя сьогодні на позачерговому засіданні розглядатиме клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про надання згоди на утримання під вартою затриманого судді Солом’янського районного суду Києва. Про це написала на своїй сторінці у Facebook Оксана Лисенко, передає УНН.
“Сьогодні о 15:00 відбудеться позачергове засідання Вищої ради правосуддя з розгляду подання заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про надання згоди на утримання судді під вартою”, — написала прес-секретар ВРП.
Як повідомляв УНН, 24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.
Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.