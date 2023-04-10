ВСП дал разрешение на содержание под стражей судьи Киевского райсуда Одессы Салтан

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«10 апреля 2023 года Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и дал согласие на содержание под стражей судьи Киевского районного суда города Одессы Людмилы Салтан», - говорится в сообщении.

Как напоминает САП, 29 марта 2023 года судья разоблачена детективами НАБУ совместно с СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП на получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды. По версии следствия, указанные средства она получила за принятие положительного решения по гражданскому делу в пользу истца.

Ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Дополнение

Судье Печерского районного суда Киева Татьяне Ильевой сообщили о подозрении в незаконном снятии ареста с 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс. долл., которые были арестованы в рамках уголовного производства.