ВРП дала дозвіл на утримання під вартою судді Київського райсуду Одеси Салтан
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан, яку підозрюють в одержанні 4 тис. дол. неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВРП.
Цитата
«10 квітня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надала згоду на утримання під вартою судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан», - йдеться в повідомленні.
Як нагадує САП, 29 березня 2023 року суддю викрито детективами НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. За версією слідства, указані кошти вона отримала за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на користь позивача.
Її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Доповнення
Судді Печерського районного суду Києва Тетяні Ільєвій повідомили про підозру у незаконному знятті арешту з 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол., які були арештовані в межах кримінального провадження.