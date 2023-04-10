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ВРП дала дозвіл на утримання під вартою судді Київського райсуду Одеси Салтан

ВРП дала дозвіл на утримання під вартою судді Київського райсуду Одеси Салтан

Київ • УНН

 • 758236 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан, яку підозрюють в одержанні 4 тис. дол. неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВРП.

Цитата

«10 квітня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надала згоду на утримання під вартою судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан», - йдеться в повідомленні.

Як нагадує САП, 29 березня 2023 року суддю викрито детективами НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. За версією слідства, указані кошти вона отримала за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на користь позивача.

Її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Доповнення

Судді Печерського районного суду Києва Тетяні Ільєвій повідомили про підозру у незаконному знятті арешту з 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол., які були арештовані в межах кримінального провадження.

Українські Національні Новини

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