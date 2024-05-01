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"Время пришло": Блинкен призвал Израиль и ХАМАС продвигаться вперед по соглашению о прекращении огня

"Время пришло": Блинкен призвал Израиль и ХАМАС продвигаться вперед по соглашению о прекращении огня

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 08:54  •  6535 просмотра

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль настаивал на заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что "время пришло" для заключения сделки по освобождению заложников и приостановке почти семимесячной войны в Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встречается в среду с израильскими лидерами, в толчке к достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что "пришло время" для соглашения, которое освободит заложников и приведет к паузе за почти семь месяцев войны в Газе, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Он сказал, что ХАМАС будет нести вину за любую неудачу в достижении соглашения.

Блинкен находится в своем седьмом визите в регион с момента начала войны в октябре, пытаясь обеспечить "неуловимое" соглашение между Израилем и ХАМАС, которое могло бы предотвратить наступление Израиля на город Рафах на юге Газы, где укрываются сотни тысяч палестинцев, указывает издание.

"Нынешний раунд переговоров кажется серьезным, но стороны по-прежнему далеки друг от друга по одному ключевому вопросу - должна ли война закончиться в рамках новой сделки", - пишет издание.

"Мы полны решимости добиться прекращения огня, которое вернет заложников домой, и сделать это сейчас, и единственная причина, почему этого не удалось бы достичь, - это ХАМАС", - заявил Блинкен президенту Израиля Исааку Герцогу на встрече в Тель-Авиве.

Есть предложение на столе, и, как мы уже говорили, никаких задержек и никаких оправданий. Время пришло

- сказал госсекретарь США.

Блинкен указал, что соглашение также позволит столь необходимой пище, медикаментам и воде попасть в Газу, где война спровоцировала гуманитарный кризис и привела к перемещению большей части населения территории.

После встречи с Герцогом, а также в отеле с семьями американцев, удерживаемых ХАМАС, Блинкен кратко поприветствовал несколько десятков демонстрантов, призывающих к немедленному освобождению заложников, на улице.

Выкрикивая "SOS, США, только вы можете спасти положение" и "Мы доверяем Блинкену, верните их домой к нам", протестующие призвали его изложить свою позицию премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Блинкен встретится с Нетаньяху и его военным кабинетом позднее в среду.

Блинкен сказал семьям, что освобождение их близких было "в основе всего, что мы пытаемся сделать".

Его комментарии прозвучали на последнем этапе его визита в регион, с предыдущими остановками в Саудовской Аравии и Иордании, где он призвал ХАМАС принять последнее предложение, назвав его "чрезвычайно щедрым" со стороны Израиля.

По данным Госдепартамента, он также посетит израильский порт, куда поступает помощь для Газы.

Нетаньяху неоднократно обещал наступление в Рафах, который, по его словам, является последним оплотом ХАМАС в секторе, и во вторник он пообещал сделать это "с соглашением о прекращении огня или без него".

Текущее соглашение, которое обсуждается - при посредничестве США, Египта и Катара - предполагает освобождение десятков заложников в обмен на шестинедельную приостановку боевых действий в рамках первоначального этапа, по словам египетского чиновника и израильского чиновника для СМИ. Сотни палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, также будут освобождены, в том числе некоторые из них отбывают длительные сроки заключения.

Но камнем преткновения, как указано, остается то, что произойдет дальше. ХАМАС потребовал гарантий того, что окончательное освобождение всех заложников положит конец почти семимесячной войне.

Израиль, как сообщается, предложил лишь длительную паузу, пообещав возобновить наступление, как только первый этап соглашения будет завершен. Этот вопрос неоднократно препятствовал усилиям посредников в течение месяцев переговоров, отмечает издание.

Хотя переговоры, казалось, набирали обороты, в среду египетский чиновник заявил, что ХАМАС попросил египетских и катарских посредников внести ясность в отношении условий последнего обсуждаемого предложения о прекращении огня, требование, которое может задержать прогресс, пишет издание.

Чиновник сказал, что ХАМАС хочет четких условий для безусловного возвращения перемещенных лиц на север Газы и обеспечения того, чтобы второй этап соглашения включал обсуждение постепенного и полного вывода всех израильских войск со всего сектора Газа.

Чиновник заявил, что нынешняя сделка не полностью объясняет, кому будет разрешено вернуться на север и как это будет решаться.

Дополнение

Война между Израилем и ХАМАС была спровоцирована беспрецедентной атакой 7 октября на юг Израиля, в ходе которого боевики убили около 1200 человек, в основном гражданских лиц, и похитили около 250 заложников. Израиль заявляет, что боевики все еще удерживают около 100 заложников и останки более 30 человек, пишет издание.

По данным местных представителей здравоохранения, в войне в секторе Газа погибло более 34 000 палестинцев. Война вынудила около 80% населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, покинуть свои дома, вызвала огромные разрушения в нескольких городах и поселках и поставила север Газы на грань голода, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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