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"Час настав": Блінкен закликав Ізраїль і ХАМАС просуватися вперед з угодою про припинення вогню

"Час настав": Блінкен закликав Ізраїль і ХАМАС просуватися вперед з угодою про припинення вогню

Київ • УНН

 • 15564 перегляди

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Ізраїлю наполягав на укладенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, заявивши, що "час настав" для укладення угоди щодо звільнення заручників та припинення майже семимісячної війни в Газі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічається в середу з ізраїльськими лідерами у поштовху до досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, заявивши, що "настав час" для угоди, яка звільнить заручників і призведе до паузи за майже сім місяців війни в Газі, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Він сказав, що ХАМАС нестиме провину за будь-яку невдачу в досягненні угоди.

Блінкен перебуває у своєму сьомому візиті в регіон з моменту початку війни в жовтні, намагаючись забезпечити "невловиму" угоду між Ізраїлем і ХАМАС, яка могла б запобігти наступу Ізраїлю на місто Рафах на півдні Гази, де ховаються сотні тисяч палестинців, вказує видання.

"Нинішній раунд переговорів здається серйозним, але сторони, як і раніше, далекі одна від одної з одного ключового питання - чи повинна війна закінчитися в межах нової угоди", - пише видання.

"Ми сповнені рішучості домогтися припинення вогню, яке поверне заручників додому, і зробити це зараз, і єдина причина, чому цього не вдалося б досягти, - це ХАМАС", - заявив Блінкен президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу на зустрічі в Тель-Авіві.

Є пропозиція на столі, і, як ми вже говорили, жодних затримок і жодних виправдань. Час настав

- сказав держсекретар США.

Блінкен зазначив, що угода також дасть змогу такій необхідній їжі, медикаментам і воді потрапити до Гази, де війна спровокувала гуманітарну кризу і призвела до переміщення більшої частини населення території, вказує видання.

Після зустрічі з Герцогом, а також у готелі з сім'ями американців, утримуваних ХАМАС, Блінкен коротко привітав кілька десятків демонстрантів, які закликають до негайного звільнення заручників, на вулиці.

Вигукуючи "SOS, США, тільки ви можете врятувати становище" і "Ми довіряємо Блінкену, поверніть їх додому до нас", протестувальники закликали його викласти свою позицію прем'єр-міністрові Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу. Блінкен зустрінеться з Нетаньягу і його військовим кабінетом пізніше в середу.

Блінкен сказав сім'ям, що звільнення їхніх близьких було "в основі всього, що ми намагаємося зробити".

Його коментарі прозвучали на останньому етапі його візиту в регіон, з попередніми зупинками в Саудівській Аравії та Йорданії, де він закликав ХАМАС прийняти останню пропозицію, назвавши її "надзвичайно щедрою" з боку Ізраїлю.

За даними Держдепартаменту, він також відвідає ізраїльський порт, куди надходить допомога для Гази.

Нетаньягу неодноразово обіцяв наступ на Рафах, який, за його словами, є останнім оплотом ХАМАС у секторі, і у вівторок він пообіцяв зробити це "з угодою про припинення вогню або без неї".

Поточна угода, що обговорюється, - за посередництва США, Єгипту і Катару - передбачає звільнення десятків заручників в обмін на шеститижневе припинення бойових дій у межах початкового етапу, за словами єгипетського чиновника та ізраїльського чиновника для ЗМІ. Сотні палестинських ув'язнених, яких утримує Ізраїль, також буде звільнено, зокрема деякі з них відбувають тривалі терміни ув'язнення.

Але каменем спотикання, як зазначено, залишається те, що станеться далі. ХАМАС зажадав гарантій того, що остаточне звільнення всіх заручників покладе край майже семимісячній війні.

Ізраїль, як повідомляється, запропонував лише тривалу паузу, пообіцявши відновити наступ, щойно перший етап угоди буде завершено. Це питання неодноразово перешкоджало зусиллям посередників протягом місяців переговорів, зазначає видання.

Хоча переговори, здавалося, набирали обертів, у середу єгипетський чиновник заявив, що ХАМАС попросив єгипетських і катарських посередників внести ясність щодо умов останньої обговорюваної пропозиції про припинення вогню, вимога, яка може затримати прогрес, пише видання.

Чиновник сказав, що ХАМАС хоче чітких умов для безумовного повернення переміщених осіб на північ Гази і забезпечення того, щоб другий етап угоди передбачав обговорення поступового і повного виведення всіх ізраїльських військ з усього сектора Гази.

Чиновник заявив, що нинішня угода не повністю пояснює, кому буде дозволено повернутися на північ і як це буде вирішуватися.

Доповнення

Війну між Ізраїлем і ХАМАС спровокувала безпрецедентна атака 7 жовтня на південь Ізраїлю, під час якої бойовики вбили близько 1200 осіб, переважно цивільних осіб, і викрали близько 250 заручників. Ізраїль заявляє, що бойовики все ще утримують близько 100 заручників і останки понад 30 осіб, пише видання.

За даними місцевих представників охорони здоров'я, у війні в секторі Газа загинуло понад 34 000 палестинців. Війна змусила близько 80% населення Гази, що становить 2,3 мільйона осіб, покинути свої будинки, спричинила величезні руйнування в кількох містах і селищах і поставила північ Гази на межу голоду, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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