Терапевтические сады и реабилитационные пространства для ветеранов, ресурсные комнаты, кинопространства и хабы для молодежи, а еще - необходимое медицинское оборудование для больниц. В рамках конкурса "Час діяти, Україно!" Благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддержит 150 проектов на общую сумму более чем 14 млн грн, передает УНН.

Организаторы конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" объявили победителей, которые получат до 100 тыс. грн на воплощение собственных проектов. Гранты пойдут на поддержку местных инициатив, направленных на решение важных социальных проблем в громадах. В этом году на конкурс подали рекордное количество заявок - 912.

"Этот конкурс является воплощением нашей миссии помогать организовываться в громадах для решения их социальных, экономических и экологических проблем. С каждым годом проекты становятся интереснее и отражают тренды, которые происходят в громадах. Поэтому если в 2016 году проекты касались замены окон и ремонта дорог, то сегодня - это о ветеранских пространствах, укрытиях, которые могут служить образовательными пространствами, молодежными хабами для неформальных встреч и общения, например", - рассказала Глава Совета развития громад БФ "МХП-Громаді Татьяна Волочай.

Общий бюджет проектов-победителей этого года достиг 40,8 млн грн. Из них сумма грантов, которые предоставит Благотворительный фонд "МХП-Громаді" составляет 14 млн грн, а сумма софинансирования - 26,76 млн грн. Это - рекордная сумма софинансирования, которую планируют привлечь победители конкурса на реализацию собственных проектов в громадах.

"Хочу отметить качественную проработку проектов и бюджетов. Заметно, что участники учатся и улучшают свои знания в проектной деятельности. Также мы видим готовность и заинтересованность в софинансировании, ведь вклад участников в проект превысил 50% от общего бюджета. Мы надеемся, что этот конкурс является огромным толчком для развития громад в сфере проектно-ориентированного подхода", - отметил руководитель отдела национальных проектов БФ "МХП - Громаді" Владимир Панченко.

Направления проектов, которые поддержали в рамках конкурса:

Энергетическая безопасность - 2 проекта

Сохранение традиций и культурного наследия - 15 проектов

Реинтеграция и реабилитация ветеранов - 35 проектов

Развитие общественных пространств - 26 проектов

Системные проекты в образовании, медицине, инфраструктуре - 72 проекта.

"Заметна тенденция, что качество проектов растет с каждым годом. Детальнее становится их проработка. Были интересные культурные проекты, нацеленные на то, чтобы сохранить память о широкомасштабном наступлении, о войне в целом", - отметил руководитель отдела национальных партнерств БО "Украинская образовательная платформа" Артем Костюченко.

В состав экспертной комиссии конкурса, которые определяли победителей, вошли: Наталья Кривда, д.ф.н., Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда; Константин Татаркин, технический советник Программы реинтеграции ветеранов IREX; Артем Костюченко, руководитель отдела национальных партнерств БО "Украинская образовательная платформа; Максим Черкашин, председатель Образовательно-аналитического центра развития громад; Ирина Моряк, менеджер проекта "Содержательно", Nova Ukraine; Иванна Стець, старший менеджер партнерств Veteran Hub; Анастасия Рудницкая, грантовая менеджер VeteranHub.

Полный список победителей опубликован на сайте конкурса "Час діяти, Україно!". Информация о конкурсе

Всеукраинский конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" проводится девятый год подряд и реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді", миссия которого делать громады такими, чтобы там хотелось жить.

Главной целью конкурса "Час діяти, Україно!" является содействие решению важных социальных проблем громад путем финансовой поддержки локальных социальных инициатив, как ответ на вызовы войны: от ветеранских хабов до инклюзивных пространств, от создания укрытий до начала реабилитационных программ. Проекты могут подавать органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, предприятия, организации, медицинские и образовательные учреждения, неправительственные организации и общественные объединения.