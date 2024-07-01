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"Час діяти, Україно!": 150 переможців залучать на розвиток громад понад 40 млн грн

Київ • УНН

 • 11809 перегляди

У рамках конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримає 150 проектів на загальну суму понад 14 мільйонів гривень, серед яких терапевтичні сади та реабілітаційні простори для ветеранів, ресурсні кімнати, кінотеатри та хаби для молоді, а також медичне обладнання для лікарень.

"Час діяти, Україно!": 150 переможців залучать на розвиток громад понад 40 млн грн

Терапевтичні сади та реабілітаційні простори для ветеранів, ресурсні кімнати, кінопростори та хаби для молоді, а ще — необхідне медичне обладнання для лікарень. У межах конкурсу "Час діяти, Україно!" Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримає 150 проєктів на загальну суму більш ніж 14 млн грн, передає УНН.

Організатори конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" оголосили переможців, які отримають до 100 тис. грн на втілення власних проєктів. Гранти підуть на підтримку місцевих ініціатив, спрямованих на розв’язання важливих соціальних проблем в громадах. Цьогоріч на конкурс подали рекордну кількість заявок – 912.

"Цей конкурс є втіленням нашої місії допомагати організовуватися в громадах для вирішення їх соціальних, економічних та екологічних проблем. З кожним роком проєкти стають цікавішими та відображають тренди, які відбуваються в громадах. Тож якщо у 2016 році проєкти стосувалися заміни вікон і ремонт доріг, то сьогодні  – це про ветеранські простори, укриття, які можуть слугувати освітніми просторами, молодіжними хабами для неформальних зустрічей та спілкування, наприклад", — розповіла Голова Ради розвитку громад БФ "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

Загальний бюджет проєктів-переможців цього року сягнув 40,8 млн грн. З них сума грантів, які надасть Благодійний фонд "МХП-Громаді" становить 14 млн грн, а сума співфінансування – 26,76 млн грн. Це – рекордна сума співфінансування, яку планують залучити переможці конкурсу на реалізацію власних проєктів в громадах.

"Хочу відзначити якісне пропрацювання проєктів та бюджетів. Помітно, що учасники навчаються та покращують свої знання в проєктній діяльності. Також ми бачимо готовність та зацікавленість у співфінансуванні, адже внесок учасників у проєкт перевищив 50% від загального бюджету. Ми сподіваємося, що цей конкурс є величезним поштовхом для розвитку громад у сфері проєктно-орієнтованого підходу", — зазначив керівник відділу національних проєктів БФ "МХП – Громаді" Володимир Панченко.

Напрями проєктів, які підтримали в межах конкурсу:

Енергетична безпека – 2 проєкти

Збереження традицій та культурної спадищини  – 15 проєктів

Реінтеграція та реабілітація ветеранів – 35 проєктів

Розвиток громадських просторів  – 26 проєктів

Системні проєкти в освіті, медицині, інфраструктурі – 72 проєкти.

"Помітна тенденція, що якість проєктів зростає з кожним роком. Детальніше стає їх опрацювання. Були цікаві культурні проєкти, націлені на те, аби зберегти памʼять про широкомасштабний наступ, про війну загалом", – зазначив керівник відділу національних партнерств БО "Українська освітня платформа" Артем Костюченко.

До складу експертної комісії конкурсу, які визначали переможців, увійшли: Наталія Кривда, д.ф.н., Голова наглядової ради Українського культурного фонду; Костянтин Татаркін, технічний радник Програми реінтеграції ветеранів IREX; Артем Костюченко, керівник відділу національних партнерств БО "Українська освітня платформа; Максим Черкашин, голова Освітньо-аналітичного центру розвитку громад; Ірина Моряк, менеджерка проєкту "Змістовно", Nova Ukraine; Іванна Стець, старша менеджерка партнерств Veteran Hub; Анастасія Рудніцька,  грантова менеджерка VeteranHub.

Повний перелік переможців опублікований на сайті конкурсу "Час діяти, Україно!". Інформація про конкурс

Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" проводиться дев’ятий рік поспіль та реалізовується Благодійним фондом "МХП-Громаді", місія якого робити громади такими, щоб там хотілося жити.

Головною метою конкурсу "Час діяти, Україно!"  є сприяння вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом фінансової підтримки локальних соціальних ініціатив, як відповідь на виклики війни: від ветеранських хабів до інклюзивних просторів, від створення укриттів до започаткування реабілітаційних програм. Проєкти можуть подавати органи місцевого самоврядування, комунальні установи, підприємства, організації, медичні та освітні заклади, неурядові організації та громадські об’єднання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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