Во время ракетного удара армии рф по Киеву детей из больницы "Охматдет" перевели в укрытие, они выжили. Впрочем, пострадал персонал больницы. Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующей реанимационным отделением больницы, передает УНН со ссылкой на hromadske.

Детали

Как сообщается, пострадал персонал. В частности, у старшей медицинской сестры отделения ранение верхней конечности. Ее госпитализировали.

Отмечается, что во время тревоги медицинский персонал находился в коридоре. Впрочем, как рассказывает исполняющая обязанности заведующей реанимационным отделением, детей вывели в подвал. Все дети выжили, их пообещали перевести в другие больницы.

Дополнение

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество жертв неизвестно.