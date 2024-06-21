Вражеский обстрел вызвал пожар в приграничном селе Сумской области, пострадавших нет

На Сумщине враг обстрелял приграничное село, вызвав пожар в жилом секторе. Спасатели ликвидировали огонь. Пострадавших нет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

21 июня во второй половине дня вражеские войска нанесли удар по одному из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумской области.

В результате обстрела возник пожар в жилом секторе.

Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на лесные насаждения, находившиеся рядом с эпицентром горения.

По предварительной информации, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Ситуация на Сумщине притихла, в частности потому, что на Харьковском направлении ситуация пошла не по плану-ГУР