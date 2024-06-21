Вражеский обстрел вызвал пожар в приграничном селе Сумской области, пострадавших нет

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российский КАБ попал в жилой дом города Селидово - Волошин

российский КАБ попал в жилой дом города Селидово - Волошин

  •  46866 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

  •  63391 просмотра
Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

  •  88045 просмотра
Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

  •  85678 просмотра
Борды с рекламой Порошенко – спекуляция на ВСУ – военный

Борды с рекламой Порошенко – спекуляция на ВСУ – военный

  •  69631 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  124836 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  129796 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  137398 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  137397 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  133764 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

  •  13266 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

  •  63449 просмотра
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

  •  81472 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

20 июня 2024, 17:00  •  77431 просмотра
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня 2024, 03:03  •  104738 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Вражеский обстрел вызвал пожар в приграничном селе Сумской области, пострадавших нет

Вражеский обстрел вызвал пожар в приграничном селе Сумской области, пострадавших нет

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 19:13  •  14201 просмотра

Read in English

Вражеские войска обстреляли приграничное село в Сумской области, что привело к пожару в жилом районе, но спасатели потушили пожар. Сообщений о жертвах не поступало.

На Сумщине враг обстрелял приграничное село, вызвав пожар в жилом секторе. Спасатели ликвидировали огонь. Пострадавших нет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

21 июня во второй половине дня вражеские войска нанесли удар по одному из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумской области.

В результате обстрела возник пожар в жилом секторе.

Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на лесные насаждения, находившиеся рядом с эпицентром горения.

По предварительной информации, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Ситуация на Сумщине притихла, в частности потому, что на Харьковском направлении ситуация пошла не по плану-ГУР21 июня 2024, 09:06 • 25377 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ukrainaУкраина
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
  •  101230 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
  •  100944 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  100038 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  111033 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  105672 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  108364 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  98179 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  67991 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  55824 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  36747 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

Борды с рекламой Порошенко – спекуляция на ВСУ – военный

Борды с рекламой Порошенко – спекуляция на ВСУ – военный

  •  69747 просмотра
Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

Программу кэшбэка "Покупай украинское" планируется запустить в начале сентября-Свириденко

  •  85769 просмотра
Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

Консультации по техническим деталям передачи Украине средств из замороженных российских активов уже началась - Пышный

  •  88150 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

  •  63542 просмотра
российский КАБ попал в жилой дом города Селидово - Волошин

российский КАБ попал в жилой дом города Селидово - Волошин

  •  46930 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  124836 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  129796 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  137398 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  137397 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  133764 просмотра

Война

На фронте захватчики оккупировали шумы и продвинулись в Соколе и Северном-DeepState

На фронте захватчики оккупировали шумы и продвинулись в Соколе и Северном-DeepState

  •  4826 просмотра
Вражеские войска 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 82 взрыва

Вражеские войска 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 82 взрыва

  •  7605 просмотра
Правоохранители фиксируют последствия обстрелов Херсонщины: 3 раненых вечером и идентифицированное тело погибшего за прошедшие сутки

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов Херсонщины: 3 раненых вечером и идентифицированное тело погибшего за прошедшие сутки

  •  11667 просмотра
Вражеский обстрел вызвал пожар в приграничном селе Сумской области, пострадавших нет

Вражеский обстрел вызвал пожар в приграничном селе Сумской области, пострадавших нет

  •  14239 просмотра
Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

  •  21810 просмотра

политика

Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат

Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат

  •  16964 просмотра
Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления

Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления

  •  18736 просмотра
Умеров обсудил ситуацию на поле боя с заместителем госсекретаря США

Умеров обсудил ситуацию на поле боя с заместителем госсекретаря США

  •  32109 просмотра
Харьковщина - ситуация стала еще более стабилизированной, Донетчина - чрезвычайно сложно - Зеленский

Харьковщина - ситуация стала еще более стабилизированной, Донетчина - чрезвычайно сложно - Зеленский

  •  30272 просмотра
Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз: Зеленский Об утверждении переговорной рамки о вступлении в ЕС

Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз: Зеленский Об утверждении переговорной рамки о вступлении в ЕС

  •  22538 просмотра

Война

На фронте захватчики оккупировали шумы и продвинулись в Соколе и Северном-DeepState

На фронте захватчики оккупировали шумы и продвинулись в Соколе и Северном-DeepState

  •  4826 просмотра
Вражеские войска 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 82 взрыва

Вражеские войска 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 82 взрыва

  •  7605 просмотра
Правоохранители фиксируют последствия обстрелов Херсонщины: 3 раненых вечером и идентифицированное тело погибшего за прошедшие сутки

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов Херсонщины: 3 раненых вечером и идентифицированное тело погибшего за прошедшие сутки

  •  11667 просмотра
Вражеский обстрел вызвал пожар в приграничном селе Сумской области, пострадавших нет

Вражеский обстрел вызвал пожар в приграничном селе Сумской области, пострадавших нет

  •  14239 просмотра
Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

  •  21810 просмотра

политика

Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат

Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат

  •  16964 просмотра
Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления

Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления

  •  18736 просмотра
Умеров обсудил ситуацию на поле боя с заместителем госсекретаря США

Умеров обсудил ситуацию на поле боя с заместителем госсекретаря США

  •  32109 просмотра
Харьковщина - ситуация стала еще более стабилизированной, Донетчина - чрезвычайно сложно - Зеленский

Харьковщина - ситуация стала еще более стабилизированной, Донетчина - чрезвычайно сложно - Зеленский

  •  30272 просмотра
Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз: Зеленский Об утверждении переговорной рамки о вступлении в ЕС

Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз: Зеленский Об утверждении переговорной рамки о вступлении в ЕС

  •  22538 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

  •  10475 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  53846 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  104494 просмотра

Экономика

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

  •  14396 просмотра
Этим летом Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от замороженных российских активов - Домбровскис

Этим летом Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от замороженных российских активов - Домбровскис

  •  17768 просмотра
В этом году Украина может получить 16 млрд евро финансовой поддержки от ЕС - Минфин

В этом году Украина может получить 16 млрд евро финансовой поддержки от ЕС - Минфин

  •  18116 просмотра
Украина призывает FATF внести россию в черный список из-за соглашения с Северной Кореей

Украина призывает FATF внести россию в черный список из-за соглашения с Северной Кореей

  •  29402 просмотра
Графики отключений света в субботу будут с 16:00, в некоторые часы их усилят - Укрэнерго

Графики отключений света в субботу будут с 16:00, в некоторые часы их усилят - Укрэнерго

  •  19303 просмотра

Киев

Дополнительные поезда запускают из Киева во Львов и в горы

Дополнительные поезда запускают из Киева во Львов и в горы

  •  18097 просмотра
Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

  •  39044 просмотра
Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

  •  38435 просмотра
Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

20 июня 2024, 13:39  •  37779 просмотра
Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

20 июня 2024, 11:22  •  39053 просмотра