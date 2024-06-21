Ворожий обстріл спричинив пожежу у прикордонному селі Сумської області, постраждалих немає
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли прикордонне село в Сумській області, що призвело до пожежі в житловому районі, але рятувальники загасили пожежу. Повідомлень про жертви не надходило.
На Сумщині ворог обстріляв прикордонне село, спричинивши пожежу в житловому секторі. Рятувальники ліквідували вогонь. Постраждалих немає. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
21 червня у другій половині дня ворожі війська завдали удару по одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумської області.
У результаті обстрілу виникла пожежа в житловому секторі.
Пожежники прибули на місце події і ліквідували загоряння, запобігши поширенню вогню на лісові насадження, що знаходились поруч з епіцентром горіння.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав.
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