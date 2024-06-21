Ситуація на Сумщині притихла, зокрема тому, що на Харківському напрямку ситуація пішла не за планом – ГУР
Київ • УНН
Ситуація в Сумській області загострилася через невдалу операцію Росії на харківському напрямку, що змусило їх перекинути резерви з інших вразливих районів і відмовитися від своїх планів подальших наступів в Сумській області через значні втрати.
Українські військові зламали плани ворога, змусивши росію перекидати резерви з інших чутливих напрямків через значні втрати на Північний кордон, до Вовчанська. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов, передає УНН.
"Ми бачимо, що плани і наміри ворога були зламані, вони змушені перекидати резерви, в тому числі з інших напрямків, які для них є чутливими, а це говорить про великі втрати, про те, що у них ситуація йде точно не за планом", - За його словами, ситуація на Північному кордоні залишається напруженою.
Ворог і далі буде намагатись розтягувати українську резерви і відволікати, в тому числі і ситуацією на Сході
Юсов каже, що через невдалу операцію росіян на Харківщині, вони відмовились від наступу на Сумщину.
Ситуація на Сумщині притихла, зокрема тому, що на Харківському напрямку ситуація пішла не за планом і вони (росіяни - ред.) не змогли розвинути свої плани далі так, як планували. Тим не менше, небезпека ворожих ДРГ залишається. Угруповання на Північному кордоні є, потенційно загроза залишається
Нагадаємо
У росіян серед пропагандистів, військових та цивільних спостерігається істерика через дозвіл бити по рф західним озброєнням. Окупанти враховують нові додаткові ризики і пробують на більшу відстань відтягувати свої сили і засоби, щоб страхувати себе.