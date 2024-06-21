Украинские военные сломали планы врага, заставив Россию перебрасывать резервы с других чувствительных направлений из-за значительных потерь на северную границу, в Волчанск. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов, передает УНН.

"Мы видим, что планы и намерения врага были сломаны, они вынуждены перебрасывать резервы, в том числе с других направлений, которые для них являются чувствительными, а это говорит о больших потерях, о том, что у них ситуация идет точно не по плану", - по его словам, ситуация на северной границе остается напряженной.

Враг и дальше будет пытаться растягивать украинскую резервы и отвлекать, в том числе и ситуацией на востоке - сказал он.

Юсов говорит, что из-за неудачной операции россиян на Харьковщине, они отказались от наступления на Сумщину.

Ситуация на Сумщине притихла, в частности потому, что на Харьковском направлении ситуация пошла не по плану и они (россияне - ред.) не смогли развить свои планы дальше так, как планировали. Тем не менее, опасность враждебных ДРГ остается. Группировка на северной границе есть, потенциально угроза остается - добавил он.

Напомним

У россиян среди пропагандистов, военных и гражданских наблюдается истерика из-за разрешения бить по рф западным вооружением. Оккупанты учитывают новые дополнительные риски и пробуют на большее расстояние оттягивать свои силы и средства, чтобы страховать себя.