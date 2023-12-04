Вражеский обстрел Херсона: количество травмированных возросло до восьми

В результате российских обстрелов в Херсоне 3 декабря количество травмированных возросло до восьми. Об этом сообщил начальник военной городской администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Возросло количество раненых в результате вражеского обстрела Центрального района Херсона вчера около 15.30. Сегодня за медицинской помощью обратилась 39-летняя женщина. Предварительный диагноз - минно-взрывная травма. Таким образом, во время этой атаки со стороны российских оккупационных войск восемь человек получили ранения и одна женщина погибла на месте - написал Мрочко в Telegram.

Ранее

УНН сообщал, что в результате российских обстрелов в Херсоне два человека погибли и семеро получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах.

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