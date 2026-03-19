Вражеский дрон атаковал скорую на Харьковщине, есть раненые

Армия рф атаковала бригаду экстренной медицинской помощи в селе Грушевка Харьковской области. Парамедик и водитель получили акубаротравмы, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Вражеский FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем "скорой". Ранения получили 57-летняя парамедик и 31-летний водитель — у них акубаротравмы - сообщили в полиции.

Также, по данным правоохранителей, поврежден служебный автомобиль: выбиты боковые окна и задние фары.

Полицейские задокументировали очередное военное преступление войск рф. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

