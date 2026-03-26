Вражеский дрон атаковал Николаевскую общину на Сумщине: есть погибший и раненый

В четверг, 26 марта, враг атаковал беспилотником Николаевскую сельскую общину Сумской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

По его словам, в результате удара пострадали двое гражданских.

Один из них, к сожалению, скончался в больнице от полученных травм. Это мужчина 1971 года рождения