Вражеский дрон атаковал Николаевскую общину на Сумщине: есть погибший и раненый
Киев • УНН
Враг ударил беспилотником по гражданским в Николаевской общине около 16:00. Один мужчина скончался в больнице от травм, еще один человек получил ранения.
В четверг, 26 марта, враг атаковал беспилотником Николаевскую сельскую общину Сумской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара пострадали двое гражданских.
Один из них, к сожалению, скончался в больнице от полученных травм. Это мужчина 1971 года рождения
Он уточнил, что атака произошла около 16:00. Последствия удара и состояние второго пострадавшего уточняются.
Напомним
На прошлой неделе в результате российских ударов по общинам Сумской области погибли три человека, еще 13 гражданских получили ранения.
россия атаковала объекты Нафтогаза в Полтавской и Сумской областях20.03.26, 19:31 • 4471 просмотр