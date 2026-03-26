Ворожий дрон атакував Миколаївську громаду на Сумщині: є загиблий та поранений
Київ • УНН
Ворог вдарив безпілотником по цивільних у Миколаївській громаді близько 16:00. Один чоловік помер у лікарні від травм, ще одна особа дістала поранення.
Ворог у четвер, 26 березня, атакував безпілотником Миколаївську сільську громаду Сумської області. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок удару постраждали двоє цивільних.
Один із них, на жаль, помер у лікарні від отриманих травм. Це чоловік 1971 року народження
Він уточнив, що атака сталася близько 16:00. Наслідки удару та стан другого постраждалого уточнюються.
Нагадаємо
Минулого тижня внаслідок російських ударів по громадах Сумської області загинули троє людей, ще 13 цивільних дістали поранення.
