Вражеская атака на Полтавщину: обломки, вероятно, беспилотника окупантов упали на жилой дом
Киев • УНН
Обломки, вероятно, вражеского беспилотника попали в жилой дом в Миргородском районе Полтавской области, никто не пострадал. Убытки будет оценивать комиссия.
Оккупанты совершили атаку на Полтавщину. Как сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, обломки, вероятно, вражеского БпЛА упали на жилой дом, передает УНН.
"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Во время воздушной тревоги обломки, вероятно, вражеского БпЛА упали на жилой дом в Миргородском районе. По предварительной информации никто не пострадал. Уже утром на месте будет работать профильная комиссия, которая зафиксирует разрушения. Владельцы дома получают денежную помощь", - сообщил Пронин.
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА20 декабрь 2023, 22:01 • 12811 просмотров
Вражеская атака на Полтавщину: обломки, вероятно, беспилотника окупантов упали на жилой дом
Обломки, вероятно, вражеского беспилотника попали в жилой дом в Миргородском районе Полтавской области, никто не пострадал. Убытки будет оценивать комиссия.
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