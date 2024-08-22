Вражеские дроны движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных беспилотников через Сумскую область в направлении Полтавской.
Вражеские беспилотники движутся через Сумскую область в направлении Полтавской. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Движение ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины
Уражено пункт управління БпЛА та підрозділ РЕБ: Повітряні сили ударили американськими бомбами по опорному пункту у Курській області22 августа 2024, 17:51 • 13290 просмотров