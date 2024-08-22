Поражены пункт управления БпЛА и подразделение РЭБ: Воздушные силы ударили американскими бомбами по опорному пункту в Курской области
Киев • УНН
Воздушные Силы Украины атаковали взводный опорный пункт рф в Курской области бомбами GBU-39. Поражены пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника и до 40 военнослужащих противника.
Воздушные Силы нанесли авиаудар высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
"22 августа 2024 года. 16:00. Так выглядит авиаудар Воздушных Сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области", - сообщил Олещук и обнародовал видео удара.
По его словам, поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих рф.
Генштаб: за добу 134 бої на фронті, понад третина - на Покровському напрямку, операція на Курському напрямку триває22 августа 2024, 05:44 • 15495 просмотров