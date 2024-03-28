Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

В Запорожье спасатели ликвидировали пожары, которые возникли в результате вражеской атаки "шахедов" в ночь на 28 марта. Последствия атаки показала ГСЧС в Telegram, сообщает УНН.

Детали

Как сообщается, в результате атаки беспилотными летательными аппаратами в одном из районов города обломки беспилотников вызвали возгорание в частном жилом доме на площади 50 кв.м. Повреждены еще 4 соседних дома.

В другом районе Запорожья, по данным ГСЧС, произошло возгорание жилого дома на площади 15 кв. м. Кроме того, 2 соседних дома повреждены.

На местах событий пострадали 2 женщины, их осмотрели врачи, но от госпитализации отказались.

На ликвидацию последствий российских обстрелов привлекались 55 спасателей и 11 единиц техники.

Как сообщал глава ОВА Иван Федоров, в Запорожье зафиксировано попадание трех вражеских ударных дронов типа Shahed, под атаку попали жилые кварталы, что привело к разрушениям на трех улицах.