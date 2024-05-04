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Вражеская армия ударила по Харькову
Оккупанты заатаковали Харьков, о чем сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове, Украина, произошел взрыв.
Украинские военные уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области - Зеленский
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
Военно-воздушные Силы Украины информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.
Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления
российские оккупанты будут заставлять жителей временно оккупированных территорий смотреть церемонию так называемой "инаугурации" Путина 7 мая с помощью экранов, установленных в общественных местах, и обязательного просмотра для студентов, бюджетников и других лиц.
В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения: на Авдеевском направлении отражено 18 вражеских атак - Генштаб
За минувшие сутки произошло 74 боевых столкновения, в ходе которых украинские военные отбили 18 вражеских обстрелов на Авдеевском направлении и многочисленные другие атаки на разных направлениях, нанеся противнику потери.
В результате российского удара по гражданскому предприятию Харькова пострадали 6 человек
Шесть человек, в том числе четыре женщины и двое мужчин, получили ранения в результате российского удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова.
В Германии на кандидата от партии Шольца напали во время агитации к выборам в Европарламент
Кандидат от Социал-демократической партии Германии был избит и серьезно травмирован во время предвыборной агитации к выборам в Европарламент в Дрездене, он был доставлен в больницу.
В Минобороны запустили онлайн калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ
Министерство обороны Украины запустило сайт с онлайн-калькулятором для расчета денежного обеспечения и денежных выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.
Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды: МИД об объявлении Зеленского в розыск в рф
Министерство иностранных дел заявило, что объявление в россии в розыск президента Украины Владимира Зеленского является свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды.