Вражеская армия ударила по Харькову

В Германии на кандидата от партии Шольца напали во время агитации к выборам в Европарламент

Кандидат от Социал-демократической партии Германии был избит и серьезно травмирован во время предвыборной агитации к выборам в Европарламент в Дрездене, он был доставлен в больницу.