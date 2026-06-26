Вражеские атаки и непогода оставили без света часть 6 областей

Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть шести областей, непогода — одну, графиков не ожидается, но следует экономить в вечерний пик потребления, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Вражеские атаки

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Полтавской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, указали в министерстве.

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области - без света остались несколько населенных пунктов

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 2 населенных пункта в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Потребление

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - указали в Минэнерго.

Активное энергопотребление сегодня, однако, советуют перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. "В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в министерстве.