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Враг запустил баллистику по Киеву, прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 3204 просмотра

Россия 25 июня запустила баллистические ракеты по Киеву. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях.

Враг запустил баллистику по Киеву, прогремели взрывы

Россия в четверг, 25 июня, вечером атакует Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Детали

"Враг запускает баллистические ракеты по Киеву. Находитесь в укрытиях", - написал Ткаченко.

Тем временем Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

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Ольга Розгон

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