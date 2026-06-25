Враг запустил баллистику по Киеву, прогремели взрывы
Киев • УНН
Россия 25 июня запустила баллистические ракеты по Киеву. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях.
Россия в четверг, 25 июня, вечером атакует Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Детали
"Враг запускает баллистические ракеты по Киеву. Находитесь в укрытиях", - написал Ткаченко.
Тем временем Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают по целям.
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