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Враг за сутки ударил более 110 раз по Запорожской области: обстрелял из РСЗО, вколотил авиаснарядом и атаковал беспилотниками

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 06:56  •  26100 просмотра

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Российские войска 112 раз атаковали Запорожскую область, используя беспилотники, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения.

Российские войска за прошедшие сутки 112 раз атаковали Запорожскую область, в частности,  выпустили ударные дроны по пяти населенным пунктам. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

112 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области - мирные жители не пострадали

- сообщил Малашко в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, военнослужащие рф обстреляли из РСЗО и всадили авиаснаряд по Роботино, а также атаковали беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Малую Токмачку, Луговское и Левадное.

По территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Волшебного, Левадного, Полтавки, Малиновки, Верхней Терсы, Степногорска, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел пришелся 101 артудар.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры

- указал Малашко.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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The enemy attacked Zaporizhzhia region more than 110 times over the last day: fired from multiple rocket launchers, hit with an airplane shell and attacked with drones
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