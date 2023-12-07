Враг за сутки ударил более 110 раз по Запорожской области: обстрелял из РСЗО, вколотил авиаснарядом и атаковал беспилотниками

Российские войска за прошедшие сутки 112 раз атаковали Запорожскую область, в частности, выпустили ударные дроны по пяти населенным пунктам. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

112 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области - мирные жители не пострадали - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, военнослужащие рф обстреляли из РСЗО и всадили авиаснаряд по Роботино, а также атаковали беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Малую Токмачку, Луговское и Левадное.

По территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Волшебного, Левадного, Полтавки, Малиновки, Верхней Терсы, Степногорска, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел пришелся 101 артудар.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры - указал Малашко.

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