Враг в декабре атаковал юг более 270 дронами - Гуменюк

В зоне ответственности "Юг" в декабре только четыре ночи были без дроновых атак. Всего в декабре было запущено более 270 вражеских дронов. На некоторых участках FPV-дроны начинают заменять артиллерию. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Почти каждую ночь в течение декабря оккупанты наносили дроновые атаки. Если говорить с первого числа по сегодня, то четыре ночи были без дроновых атак в нашей зоне ответственности. Напомню еще раз, что наша зона ответственности - Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская области, часть Днепропетровской - Криворожский район и часть Кировоградщины. Если говорить об интенсивности дроновых атак, то самая мощная была 14 декабря, когда было уничтожено 39 единиц и всего за декабрь мы насчитали более 270 дронов, которые были запущены в нашей зоне ответственности - рассказала Гуменюк.

По ее словам, также характерным признаком декабря, в частности стало использование врагом в повышенной активности FPV-дронов.

"На некоторых участках FPV-дроны начинают заменять артиллерию врага, которую мы уничтожаем, выбиваем и наносим удары по огневым позициям. 112 ударов FPV-дронами мы насчитали, а также параллельно действует комплекс беспилотных летательных аппаратов, к которым враг крепит осколочные боеприпасы - более 220 таких боеприпасов было выпущено по мирному населению Херсонщины. Правый берег особенно страдает именно от таких поражений", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что буквально две последние недели враг активизировал эту деятельность и на противоположном берегу Днепро-Бугского лимана, берегу противоположном временно оккупированной Кинзбургской косе.

Дополнение

Во время ночной атаки в Одесской области враг попал по территории инфраструктурного объекта, на Николаевщине - попал в промышленный объект. Обошлось без пострадавших.