Враг в декабре атаковал юг более 270 дронами - Гуменюк
Киев • УНН
В декабре враг совершил более 270 атак беспилотников на юге Украины; самая интенсивная атака состоялась 14 декабря, когда было сбито 39 беспилотников.
В зоне ответственности "Юг" в декабре только четыре ночи были без дроновых атак. Всего в декабре было запущено более 270 вражеских дронов. На некоторых участках FPV-дроны начинают заменять артиллерию. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Почти каждую ночь в течение декабря оккупанты наносили дроновые атаки. Если говорить с первого числа по сегодня, то четыре ночи были без дроновых атак в нашей зоне ответственности. Напомню еще раз, что наша зона ответственности - Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская области, часть Днепропетровской - Криворожский район и часть Кировоградщины. Если говорить об интенсивности дроновых атак, то самая мощная была 14 декабря, когда было уничтожено 39 единиц и всего за декабрь мы насчитали более 270 дронов, которые были запущены в нашей зоне ответственности
По ее словам, также характерным признаком декабря, в частности стало использование врагом в повышенной активности FPV-дронов.
"На некоторых участках FPV-дроны начинают заменять артиллерию врага, которую мы уничтожаем, выбиваем и наносим удары по огневым позициям. 112 ударов FPV-дронами мы насчитали, а также параллельно действует комплекс беспилотных летательных аппаратов, к которым враг крепит осколочные боеприпасы - более 220 таких боеприпасов было выпущено по мирному населению Херсонщины. Правый берег особенно страдает именно от таких поражений", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что буквально две последние недели враг активизировал эту деятельность и на противоположном берегу Днепро-Бугского лимана, берегу противоположном временно оккупированной Кинзбургской косе.
Дополнение
Во время ночной атаки в Одесской области враг попал по территории инфраструктурного объекта, на Николаевщине - попал в промышленный объект. Обошлось без пострадавших.
Враг в декабре атаковал юг более 270 дронами - Гуменюк
В декабре враг совершил более 270 атак беспилотников на юге Украины; самая интенсивная атака состоялась 14 декабря, когда было сбито 39 беспилотников.
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