Утром 24 июля российские войска нанесли удар по Полтавской области. В Полтавском районе были слышны взрывы, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.
Армия рф утром 24 июля нанесла удар по Полтавской области, звуки взрывов были слышны в Полтавском районе, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Враг и сегодня атаковал нашу область. Утром в Полтавском районе были слышны звуки взрывов. К счастью, без пострадавших и повреждений инфраструктуры
Армія рф уночі атакувала Одещину дронами: є пошкодження припортової інфраструктури, троє поранених24 июля 2024, 05:27 • 23466 просмотров