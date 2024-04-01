Враг ударил по жилым домам Волчанска на Харьковщине: есть раненая
Киев • УНН
27-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела жилых домов в Волчанске Харьковской области.
В результате сегодняшнего вражеского обстрела Волчанска Харьковской области ранения получила 27-летняя женщина. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Сегодня, в 13:20, в городе Волчанск россияне нанесли удары по жилым домам. Осколочные травмы получила 27-летняя женщина, которую медики госпитализировали
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Армия рф сегодня нанесла ракетный удар по городу Люботин Харьковской области. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Также враг ударил, предварительно, авиабомбой по Купянску, есть пострадавшая.
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