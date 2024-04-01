Враг ударил по жилым домам Волчанска на Харьковщине: есть раненая

Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году - эксперт

Нынешняя весенняя посевная кампания в Украине проходит интенсивнее и быстрее, чем в прошлом году, причем активный сев происходит во всех регионах, включая прифронтовые территории, где фермеры сталкиваются с проблемами, связанными с минированием и боевыми действиями.