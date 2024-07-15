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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ударил по Никопольщине из беспилотников и артиллерии

Враг ударил по Никопольщине из беспилотников и артиллерии

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 04:40  •  11173 просмотра

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Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив дома, гараж, заправку и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Враг продолжал бить по Никопольщине вечером и ночью. Было с десяток атак дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор попал по Никополю и Марганецкой громаде. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Повреждены 2 частных дома, гараж и заправка. Зацепило линию электропередач.

По предварительным данным, жертв или пострадавших нет. 

Еще плюс 1200 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага15 июля 2024, 04:27 • 12651 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
markhanetsМарханец
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
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