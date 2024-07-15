Враг ударил по Никопольщине из беспилотников и артиллерии

Враг продолжал бить по Никопольщине вечером и ночью. Было с десяток атак дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор попал по Никополю и Марганецкой громаде. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Повреждены 2 частных дома, гараж и заправка. Зацепило линию электропередач.

По предварительным данным, жертв или пострадавших нет.

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