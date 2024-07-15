Еще плюс 1200 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 560 290 человек личного состава и 8214 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 560 290 человек, 8214 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 560 290 (+1200) человек,
танков - 8214 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 15826 (+15) ед,
артиллерийских систем - 15324 (+62) ед,
РСЗО - 1119 (+0) ед,
средства ППО - 892 (+2) ед,
самолетов - 361 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12148 (+41),
крылатые ракеты - 2398 (+2),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 20623 (+85) ед,
специальная техника - 2569 (+3).
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