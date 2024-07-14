Самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где произошло более трети от всех боев. Также захватчики активно штурмуют на Торецком направлении. Количество сегодняшних боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66. Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

"Российские террористы продолжают бить со своей территории по приграничью Сумской и Черниговской областей. Артударам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Чернацкое (со стороны Зернового (рф), Михальчина Слобода (со стороны Погара (рф), Карповичи, Гремячка и Юнаковка", - сообщили в Генштабе.

Детали

На Харьковском направлении враг провел немного атак - всего три. Неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого. Зато террористы активно продолжают бить КАБами с российской территории по украинским селам и городам. В частности, со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара в район Липцев, четыре авиабомбы разорвались у Волчанских Хуторов, а Волчанск получил два авиаудара шестью КАБами с направления Шебекино (рф). Кроме того, враг бомбил Старицу и Глубокое, а по Ветеринарному бил из вооружения вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами.

На Купянском направлении три вражеские атаки подразделения Сил обороны успешно отбили возле Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.

На Лиманском направлении враг по четыре раза штурмовал украинские позиции в районах Грековки и Макеевки. Возле последней действовал при поддержке армейской авиации - выпустил 20 НАРов. Также неуправляемыми авиаракетами оккупанты били по Серебрянскому лесу.

Не оставляют попыток российские захватчики продавить украинскую оборону на Северском направлении. С начала суток наши воины отбили здесь уже шесть атак. Еще два боестолкновения продолжается в районах Спирного и Раздоловки.

На Краматорском направлении с начала суток насчитывается уже 5 боевых столкновений. Враг неудачно штурмовал вблизи Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят две атаки. Всего, с начала суток, их было уже 24. Почти все свои усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки и Прогресса - где в сумме зафиксировано 19 боестолкновений. Также бои шли вблизи Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой. В то же время, тремя КАБами оккупанты бомбили Ивановку и Лисичное. В район Александрополя трижды била неуправляемыми ракетами российская авиация.

На Кураховском направлении две атаки наши воины нейтрализовали неподалеку Красногоровки и Парасковиевки.

На Времовском направлении противник, тоже дважды, атаковал возле Константиновки и Водяного. Нанес три удара управляемыми авиационными бомбами в районе Большой Новоселки. Все попытки врага продвинуться вперед наши воины отбили.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия неподалеку Крынок. Здесь, с начала суток, нашими воинами отражено два вражеских штурма. В район Львова захватчики сбросили четыре авиабомбы.

На остальных направлениях обстановка без существенных изменений.