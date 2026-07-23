Враг сбросил пять КАБов на жилые кварталы Запорожья, количество пострадавших возросло до 18 - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье пятью управляемыми авиабомбами, повредив жилые дома и частное медицинское учреждение. Глава ОВА сообщил о 18 человеках, нуждающихся в медицинской помощи.
Враг атаковал Запорожье пятью КАБами, повреждены жилые дома и частное медицинское учреждение, 18 человек нуждаются в помощи врачей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Россияне управляемыми авиабомбами ударили по Запорожью. Пять КАБов в конце рабочего дня враг сбросил на жилые кварталы - точно зная, что пострадают гражданские
По словам главы Запорожской ОВА, информация о людях под завалами на данный момент не подтверждена.
Тем не менее, уже 18 человек нуждаются в помощи врачей
Напомним
23 июля россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье. Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров информировал, что под завалами могут быть люди.