Враг продвинулся в Бердичах: DeepState обновил карту

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Ермак с делегацией из США обсудил усиление украинской ПВО
Ермак и американская делегация обсудили усиление потенциала противовоздушной обороны Украины и увеличение поставок артиллерии и дальнобойных вооружений на фоне массированных воздушных атак России на украинскую инфраструктуру.
Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову - ОВА
Россияне нанесли удар по Харькову с беспилотников, что повлекло взрывы в городе, по словам мэра и областных властей.
В Харькове прогремел взрыв
В ночь на 4 апреля в Харькове произошел взрыв из-за российских беспилотников, замеченных в регионе. В области оглашена воздушная тревога.
В Казахстане экс-министра Бишимбаева судят за убийство жены с особой жестокостью: что произошло в день убийства по версии прокурора и подсудного
Экс-министр Куандык Бишимбаев дал показания в суде о том, что жена получила множественные травмы, потому что сама несколько раз упала и сильно ударилась лицом вниз о кафель, стены, пол и унитаз. Прокуроры же показали видео с камер видеонаблюдения, где видно, как Бишимбаев в течение двух минут жестоко избивал свою жену Салтанат Нукенову в ресторане, таскал ее за волосы и неоднократно пинал, что привело к ее смерти.
Кулеба встретился с главой МИД Греции
Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с греческим коллегой Герапетритисом, чтобы выразить благодарность за поддержку Греции, обсудить двустороннее сотрудничество и сосредоточить внимание на предстоящем Глобальном саммите мира для обеспечения длительного мира в Европе.
Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис не намерен снимать свою кандидатуру на должность Генерального секретаря НАТО, несмотря на сильную поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко
Евгений Нищук, бывший министр культуры, назначен новым художественным руководителем и генеральным директором Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Украине.
После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Актобе в Казань, Россия, на неопределенный срок с 5 апреля 2024 года по соображениям безопасности после атаки беспилотника в Татарстане.
В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали
Два человека погибли и 17 получили ранения в результате сильного ветра до 21 м/с, который повалил деревья на припаркованные автомобили в Москве, по словам мэра города.