Вражеские силы продвинулись на восток от Часового Яра - DeepState

На фронте рф продвинулась восточнее Часового Яра. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся восточнее Часового Яра - DeepState.

Напомним

Ранее Федоренко опроверг российские заявления о захвате ключевых высот вблизи Часового Яра. По словам командира батальона "Ахиллес", хотя в районе ведутся жесткие бои, противник не достиг значительного прогресса в захвате этих позиций.

Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником