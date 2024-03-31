Федоренко опроверг захват ключевых высот вблизи Часового Яра противником

Командир батальона "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады подчеркнул, что противник не захватил ключевых высот вблизи Часового Яра. Об этом сообщает Ми-Украина, передает УНН.

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Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады подполковник Виталий Федоренко отметил, что никаких ключевых высот в районе Часового Яра рф не заняла.

Идут тяжелые бои - это правда, но существенных успехов противник не имеет - заявил Виталий Федоренко.

Также Федоренко отметил, что украинские военные не понесли потерь за минувшие сутки на Бахмутском направлении, и при этом отметил, что противник концентрирует свои усилия именно в этом районе.

Он добавил, что тяжелые бои тоже продолжаются в населенных пунктах Богдановское, Ивановское, Клещеевка и Андреевка.

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